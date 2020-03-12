نادين نجيم في «دبي كروز».. امرأة حديدية دخلت مصادفة عالم التمثيل

المصدر: دبي - البيان

في حوار هادئ اتسم بالرصانة والإجابات الواقعية، استضافت الحلقة الرابعة من برنامج «دبي كروز» على شاشة تلفزيون دبي، الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، التي أجابت أولاً عن أسئلة فريق الإعداد متوقفة عند أولى تجاربها في مجال تصوير فساتين الأعراس وهي في الثالثة عشرة من العمر، وإحساسها بطعم النجاح، قائلة إن الكاتب اللبناني شكري أنيس فاخوري كان أول من اكتشف موهبتها في مجال التمثيل وكان «وجه السعد» بالنسبة لدخولها هذا المجال الذي تمنت أن يعود الزمن بها إلى الوراء ويكون الراحل عبد الحليم حافظ «توأم روحها» الفني، مؤكدةً ابتعادها التام عن تناول الحبوب المهدئة رغم عصبيتها في كثير من الأحيان، واصفة شخصيتها في هذه المرحلة بالمرأة الحديدية التي نشأت في منزل لا تملك غرفتها الخاصة التي تتشاركها مع إخوتها الخمسة.

لتنتقل بعدها، صحبة ميساء للحديث عن دبي التي تحب النظام والترتيب فيها إلى جانب مستوى الأمان الذي تتمتع به، معترفة أنها لم تتح لها الفرصة الكافية لاكتشاف معالم هذه المدينة مع أطفالها، بسبب زيارات العمل القصيرة لهذه المدينة، معترفة في الوقت نفسه بخوفها من الأماكن المرتفعة، على عكس شغفها بالبحر الذي تختاره صحبة شقيقها، إلى جانب الأصدقاء ممن وصفتهم بالأشخاص الحقيقيين، كذلك والدتها التي تستمع إلى نصائحها وتفكر ملياً في كلماتها قبل أن تتخذ أي قرار مهم في حياتها.

ورداً على سؤال ميساء مغربي حول تجربة مشاركتها في ملكة جمال لبنان في العام 2004، وصفت نادين هذه التجربة بالمهمة التي جعلتها تشعر بالرضا وهي في التاسعة عشرة من العمر، بعد أن تغيرت حياتها فجأة وأصبحت مضطرة للتعامل مع الأضواء والصحافة، قبل أن تدخل عالم التمثيل بمحض المصادفة ودون تفكير مسبق بهذه الخطوة التي كان لوالدتها إلى جانب الكاتب اللبناني شكري أنيس فاخوري الفضل الكبير فيها.

وحول جديدها الذي ستقدمه هذا العام، توقفت نادين أولاً عند مجموعة الأدوار التي نجحت في تقديمها كما في مسلسلات «لو» و«سمرا» و«خمسة ونص» قائلة إنها ستقدم شخصيتين مختلفين في مسلسل واحد هذا العام، من دون أن تخفي حلمها بتقديم شخصيات قوية فاعلة كما الشخصيات التاريخية النسائية، معربة عن إعجابها بتجارب فنانات مصر أمثال نيللي كريم وياسمين عبد العزيز ومي عز الدين ومنى زكي وغادة عبد الرازق، إلى جانب هند صبري ونبيلة عبيد وغيرهن من نجمات مصر ممن يحرصن على دعمها والتواصل المستمر من خلال ما تنشره عبر حساباتها الرقمية على وسائل التواصل الاجتماعي.