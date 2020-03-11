أعمال بيكاسو الخزفية للبيع في لندن

المصدر: دبي - البيان



رسومات الفنان الإسباني بابلو بيكاسو تزين جدران المعارض في جميع أنحاء العالم ويمكن بيعها مقابل عشرات ملايين الجنيهات، لكن في معرض سيقام وسط لندن يمكن للمعجبين بالفنان شراء خزفيات بأسعار تتراوح ما بين 5 الى 70 ألف جنيه إسترليني.

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، سيصل معرض وسط لندن 24 قطعة بما في ذلك أطباق ومزهريات للفنان معروضة للبيع، بسعر أدنى 5500 جنيه إسترليني لمنفضة سجائر من الخزف تصور طائراً في فمه دودة، وبسعر أعلى 70 ألف جنيه إسترليني لخزفية تصور وجه امرأة.

أعماله من أوائل الخمسينات تشكل جزءاً من مجموعة 600 قطعة أوجدها الفنان خلال تعاونه لمدة 25 عاماً مع ورشة «مادورا بوتري» في فالوري جنوب شرق فرنسا، حيث التقى بيكاسو بزوجته الثانية جاكلين روكي.

وفي لندن هناك معارض أخرى للفنان، معرض في صالة هكسلي-بارلور في ماي فير يضم مزهرية بيضاء من الخزف تشبه رأس تمثال على قوس سفينة. ولوحة تعود لعام 1921 «ناتشور مورتي» تصور صحيفة وكأساً ستُعرض للأعمال الخيرية في سحب بتاريخ 30 مارس، حيث يفيد مالكها: «كان بيكاسو كريماً جداً، أراد أن يجمع فنه كل أنواع الناس ليس فقط الأثرياء جداً».