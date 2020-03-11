«مستر بين» يتجول في ووهان

المصدر: إعداد: نهى حوّا

انتحل أحد الأشخاص في الصين شخصية «مستر بين» للممثل البريطاني نايجل ديكسون، وأعاد تسميتها «مستر بي»، حيث ظهرت النسخة الصينية المقلدة خلال الأسابيع الأخيرة، وهي تجول في مدينة ووهان مشيدةً بالأوضاع المتخذة هناك.

ووفقاً لموقع «غلوبال» نيوز الكندي، جمعت شخصية «مستر بي» المقلدة أكثر من 6 ملايين متابع على «دوين» النسخة الصينية لـ«تيك توك».

ويظهر «مستر بي» في المقاطع التي تم تداولها بشكل واسع وهو يستمتع بالحياة المغلقة في ووهان، مشيداً بقرار الحكومة الشجاع في فرض الحجر الصحي على المدينة، إذ أفادت وسائل الإعلام أن شخصية «مستر بين» للممثل البريطاني، تحولت إلى أداة دعاية للصين.

الشهر الماضي، قال «مستر بي» لموقع «غلوبال تايمز» إنه يشعر بالأمان والسعادة في مدينة ووهان، ولا رغبة لديه في العودة إلى المملكة المتحدة.

وفي مقطع فيديو آخر باللغة الإنجليزية، نُشر على الإنترنت في أول مارس، قال: «قررت مواصلة إنشاء مقاطع فيديو ذات معنى، ومضحكة لدعم المجتمع الصيني كل أسبوع»، مضيفاً: «إجراءات السلامة المتخذة هنا على أساس يومي من قبل سكان ووهان رائعة، ويعود لكل شخص تبني مستوى عالٍ من المسؤولية الذاتية، وقوة سكان ووهان في عدم التفكير في أنفسهم فقط، بل التفكير في المجتمع الأوسع بما يتجاوز أي مقياس».