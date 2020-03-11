الصداقة الحقيقية.. شاهد بط يتوجه لمنزل الجيران فينتظر أصدقاءه للذهاب معاً إلى النهر

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

نشر رجل صيني فيديو يظهر مجموعة من البط في حيه وهي تقف بشكل يومي أمام منزله لانتظار خروج مجموعة أخرى من البط قبل أن ينطلق القطيع في رحلة جماعية إلى النهر.

وأوضح موقع "بيبلز دايلي تشاينا" أن البط تقف أمام الباب الخارجي للجيران فتصدر أصواتا ليسمعها البط الموجود داخل منزل الجيران، وتنتظر البط أمام الباب لحين خروج الأصدقاء.

وبعد العودة تقف البط لبرهة أمام المنزل قبل أن تفترق وكأنها تتفق على اللقاء مجدداً في اليوم التالي.

الصداقة الحقيقية.. شاهد بط يتوجه بشكل يومي إلى منزل الجيران لينتظر أصدقاءه قبل أن ينطلق القطيع معاً إلى النهر https://t.co/nKIJwfIda9#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/cCr5hEVgHU — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 11, 2020