(فيديو) كورونا آخر اهتماماته.. طالب يذهب لمدرسته صباحاً رغم تعليق الدراسة

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطالب في المرحلة الابتدائية بالسعودية أثناء ذهابه أول أمس الاثنين مشياً للمدرسة، التي تقع في قريته؛ حيث إنه لم يعلم بقرار تعليق الدراسة الذي صدر الأحد.

وقالت سبق" إن الطالب، الذي يسكن في قرية العشة بمحافظة صبيا بجازان، لم يعلم عن تعليق الدراسة؛ لكونه غير مهتم بمواقع التواصل الاجتماعي، وينام مبكراً، الأمر الذي جعله يستيقظ فجراً للذهاب للمدرسة.

وطالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتكريم الطالب من قبل إدارة تعليم صبيا على تفانيه وحرصه على الدوام المدرسي.