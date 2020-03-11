مارسيل وماسي في «هلا بالمجاز» الجمعة المقبل

المصدر: (الشارقة - البيان)

عبّر الفنان اللبناني مارسيل خليفة عن سعادته للقاء جمهوره من جديد في إمارة الشارقة، وذلك خلال حفل سيجمعه مع الفنانة الجزائرية سعاد ماسي، يوم الجمعة على خشبة مسرح المجاز بالشارقة، الوجهة الثقافية والترفيهية المتكاملة والفريدة من نوعها في الشارقة، ضمن أمسيات «هلا بالمجاز».

وقال مارسيل خليفة: «للمرة الثانية نعود إلى مسرح المجاز في الشارقة، وإني لأذكر ليلة ربيعية من سنتين وجمهوراً حاشداً لا يسعه المدرج في الهواء الطلق، وكان عليّ أن أبدأ الأمسية وفي صمت الجمهور الكبير قال يومها الوتر ما وراء الجلد والعظم، وكان عزفاً على النغم مباشرة، وكانت هذه المرة الأولى على هذا المسرح. ونعود في 13 مارس 2020، وللصدفة سيكون يوم ميلاد الشاعر الكبير محمود درويش لنغني في البال أغنية ونشتهي أن يكون العالم أجمل».

ومن جهتها، وصفت الفنانة الجزائرية سعاد ماسي الغناء في إمارة الشارقة بمثابة التحية من الجزائر للوطن العربي، معبّرة عن سعادتها الكبيرة للقاء جمهورها الإماراتي والعربي، ومشاركة الفنان اللبناني مارسيل خليفة الحفل الفني الذي تستضيفه خشبة مسرح المجاز بالشارقة، الوجهة الثقافية والترفيهية المتكاملة والفريدة من نوعها في الشارقة، ضمن أمسيات «هلا بالمجاز».