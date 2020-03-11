«دبي للمأكولات» يقدّم خلطات حصرية لعشاق القهوة

المصدر: دبي - البيان

وسّع مهرجان دبي للمأكولات 2020 من نطاق فعاليته لتشمل إلى جانب استكشاف الوجبات الشهية، خلطات مختلفة ومذاقات جديدة من القهوة أعدت خصيصاً في المقاهي والمحلات المشاركة خلال فعالية «مذاقات القهوة الحصرية» التي تستمر على مدار 18 يوماً.

وتعد الفعالية، التي انطلقت في 26 فبراير وتستمر لغاية 14 مارس الجاري، فرصة للجميع للاستمتاع بمذاقات فريدة من القهوة تم تحضيرها على يد خبراء صناعة القهوة في تسعة مقاهٍ محلية مختلفة أو إحدى ثلاث علامات عالمية مشاركة بالفعالية.

وخلال فترة المهرجان، سيحظى عشاق القهوة بفرصة الفوز بقسائم شرائية بقيمة 1000 درهم إماراتي لكل منها، عند تعبئة البطاقة المخصصة للفعالية وختمها لدى المقاهي المشاركة.

ثقافة

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «كانت القهوة ولا تزال جزءاً متأصلاً من الثقافة العربية، وهي جزء من روتين حياتنا اليومية. وانطلاقاً من حرصنا على شمول وتكامل مهرجان دبي للمأكولات، حرصنا على إفساح المجال لاستكشاف أنواع جديدة من القهوة، لإثراء تجربة الزوار بمذاقات فريدة وحصرية. وباعتبارها جزءاً من التراث العريق، تولي إمارة دبي اهتماماً كبيراً للقهوة، إذ باتت المدينة مركزَ عمليات رئيسياً لأشهر العلامات التجارية العالمية، وقد قمنا بتوجيه الدعوة لعدد من العلامات التجارية المتميزة محلياً وعالمياً للمشاركة في فعالية مذاقات القهوة الحصرية وتقديم أحدث منتجاتهم وابتكاراتهم طيلة أيام الفعالية التي تستمر لمدة 18 يوماً».

تضم قائمة المحلات والمقاهي المشاركة في «مذاقات القهوة الحصرية»، مجموعة من العلامات المحلية الشهيرة، مثل: «كباقهوة»، و«دوه»، و«دروب كافيه»، و20 «جرام كافيه»، و«إماراتي كوفي»، و«نوسانتارا كوفي روسترز»، و«أويزو كافيه أند ميني مارت»، و«أندس كافيه»، وسبيل ذي بينز، و«ون ديجري كافيه»، إضافة إلى عدد من الماركات العالمية الشهيرة مثل «كوستا كوفي» و«كافية فراي» و«بوسطن لاين كافيه».

تجربة

يقدم «كافيه فراي» الواقع في مركز دبي المالي العالمي أكثر من 67 نوعاً من القهوة العالمية. وفي مقهى «أندس» الواقع في منطقة المركز التجاري، يمكن الاستمتاع بقهوة «اللاتيه الفيتنامية المثلجة» اعتباراً من 4 مارس.

ويقدم مقهى «بوسطن لاين» الواقع في منطقة القوز، عدداً من المشروبات المستوحاة من النكهات المحلية. ولمحبي المنتجات العضوية، يضمن «أويزو كافيه»، في واحة دبي السيليكون، تجربة عينة من ثلاثةِ مشروبات مختلفة مصدرها واحد.

ويقدم مقهى «دروب دبي» العصري بفرعيه في كل من دبي مول وجميرا، فرصة تجربة قهوة «كولد برو سبريتز» المستوحاة من صيف إيطاليا. ولتذوق نكهة محلية خالصة، لا يتطلب الأمر سوى التوجه إلى مقهى «إمارتي كوفي»، واستكشاف طعم «كاسكارا فيتز»، المصنوع من «قشر» حبوب البنّ.