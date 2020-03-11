شما بنت محمد تعقد مجلسها إلكترونياً

المصدر: (العين - جميلة إسماعيل)

أطلقت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، مساء أول من أمس، مبادرتها لعقد مجموعة من الحوارات واللقاءات والمناقشات الاجتماعية والفكرية والتوعوية عبر «مجلس شما بنت محمد للفكر والمعرفة»، باستخدام تقنيات التواصل الحديثة.

وقالت الشيخة د. شما بنت محمد: إن البحث وراء المعرفة لا توقفه أزمات، فالباحثون عن المعرفة يستمدون الطاقة من إيمانهم الراسخ بأن المعرفة طريق نحو تخطي تلك المنحنيات الخطيرة التي تواجهنا في طريقنا باستخدام تلك القدرات التي خلفها لنا العلم؛ لكي نحافظ على تدفق الروح في شرايين العقل، لذلك دعوت لكي لا نتوقف عن الحوار والنقاش، ولكن من خلال شبكات التواصل الاجتماعي محققين الحماية الاحترازية، استجابة لتوجهات الدولة التي تهدف لحماية كل إنسان على أرض الإمارات.

وأتت المبادرة استجابة لتوجهات الدولة في إجراءاتها الاحترازية، فأوقفت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد اللقاءات الفكرية المباشرة من مجلسها وحولتها إلى إلكترونية.