أنباء عن طلاق الفنانة أنغام

المصدر: البيان الإلكتروني

تصدر اسم أنغام وزوجها أحمد إبراهيم الأكثر بحثاً عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد التلميح عن وقوع الطلاق رسمياً بينهما وعودة إبراهيم لزوجته الأولى حسب تقرير "المصري اليوم".

وما أثار الجدل بين المتابعين قيام الموزع أحمد إبراهيم، زوج الفنانة أنغام، بنشر صورة لزوجته الأولى ياسمين عيسى مع أولاده، في يوم المرأة العالمي على صفحته الشخصية على الانستغرام.

موجها لها تهنئة خاصة وعلق على الصورة: «في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي، عرفت قيمة ولاد الأصول، مراتي وأم ولادي، ياسمين عيسى».

بعدها أغلق أحمد إبراهيم التعليقات على الصورة، وألغت الفنانة أنغام متابعة أحمد إبراهيم، وألغي أحمد إبراهيم متابعتها أيضاً.