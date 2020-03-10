«كانتين الشاطئ» أنشطة وتجارب متنوعة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت فعالية «كانتين الشاطئ 2020» برعاية اتصالات، وجهة الطعام الشاطئية المفضلة في دبي، مواصلتها تقديم باقة متنوعة من النشاطات والأطعمة بينما ترحب بزوارها للأسبوع الثالث بمشاركتها في «مهرجان دبي للمأكولات 2020»، حيث تضم الفعالية التي تنظم بالتعاون مع شركة «براج»، 10 مناطق تقدم كل منها تجربة مختلفة كلياً من عروض الموسيقى الحية والأنشطة المميزة الملائمة لكافة أفراد العائلة وغيرها الكثير.

وتستقبل الفعالية زوارها مجاناً، حيث تقدم أجواء استثنائية ومناسبة لجميع أفراد العائلة، إلى جانب الوجبات المتميزة والعروض الخاصة على المأكولات.. وهنا لمحة عن أبرز الأنشطة التي يوفرها الأسبوع الثالث من الفعالية:

مسرح

يمثل مسرح اتصالات الرئيسي القلب النابض لكانتين الشاطئ، ويستضيف هذا الأسبوع أنشطة مميزة مثل العروض الراقصة لمركز «ميلوديكا» الموسيقي، وأمسيات أفلام الأبطال الخارقين من «WD أسود»، وفيمال فيرست ساشن ودروس رقص الزومبا من «ماي جيم»، وعروض شخصيات مسلسل «فريج» الكرتوني، إلى جانب منصة «الصوت المحظوظ» لهواة غناء الكاريوكي والموسيقى الحية على شاطئ البحر في عطلة نهاية الأسبوع!.

«كيتشن كولاب»

تقدم «كيتشن كولاب» الواقعة في «ساحة الطعام الواحة» خلال الأسبوع الثالث من فعالية «كانتين الشاطئ» مجموعة متنوعة من ورش العمل والعروض والحصص التعليمية والمسابقات المرتبطة بعالم الطهو.

«بستان لاكنور»

يقدم المسرح المجتمعي في «بستان لاكنور» برنامجاً حافلاً بالأنشطة التي تناسب جميع أفراد العائلة، التي تشمل قراءة كتب الأطفال والعروض العلمية والعروض الموسيقية الحية، فضلاً عن فرصة لقاء شخصيات المسلسل الكرتوني الشهير «فريج»، والاستمتاع بالعروض الترفيهية التي يقدمها «ماجيك فيل»، الشخصية الإذاعية الشهيرة والمفضلة لدى أطفال الإمارات.