مجمع «ديزني لاند» في شنغهاي يتحدى «كورونا»

المصدر: (دبي- البيان والوكالات)

في بارقة أمل توحي بانحسار فيروس «كورونا المستجد»، أعاد مجمع «ديزني لاند» في شنغهاي، فتح أبوابه جزئياً أمس، بعد أكثر من شهر على إغلاقه بسبب انتشار الفيروس.

وأوضحت المجموعة الأمريكية في بيان أن المتنزه الترفيهي بحد ذاته يبقى مغلقاً، إلا أن «عدداً محدوداً» من المتاجر والمطاعم وفندقاً، استعادت نشاطها. وقالت مجموعة «ديزني» إن إجراءات نظافة صارمة جداً تطبق على العاملين والزوار.

وعلى الزوار الخضوع لفحص حرارة عند وصولهم إلى المجمع على أن يضعوا قناعاً واقياً طوال الوقت. وأشارت إلى أن الأجراء «يشكل مرحلة أولى من عملية إعادة فتح تدريجية» من دون أن تحدد تاريخ استعادة المجمع نشاطه كاملاً.

لكن من جهة أخرى تلقي الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول بظلالها على قطاعات كثيرة، ومنها القطاعات الثقافية والفنية، إذ فرغت كثير من المعالم السياحية على مستوى العالم من روادها، كما أجلت فعاليات وألغيت أخرى.

وفي مصر، نفى الدكتور محمد يحيى عويضة، المدير العام لمنطقة آثار الأقصر ومصر العليا ما تردد عن صدور تعليمات بوقف الزيارات السياحية للمناطق الأثرية في مدينة الأقصر، مؤكداً أن حركة الزيارات تسير على نحو طبيعي.

في المقابل، أعلنت السلطات المصرية أمس، تعليق رحلات البالون الطائر (المنطاد) في سماء محافظة الأقصر بشكل مؤقت، لحين انتهاء الفرق الطبية المتخصصة من الكشف الطبي على نزلاء وعمال كافة الفنادق والبواخر السياحية في المدينة.

وفي إيطاليا، أغلق المعرض الرئيسي المكرس لفنان عصر النهضة رافايلو الذي توفي قبل 500 عام، أبوابه أمس، في روما بعد 3 أيام على افتتاحه إثر مرسوم حكومي بإغلاق كل المتاحف حتى الثالث من أبريل المقبل.