إعلان الفائزين في «مهرجان المأكولات في بيتك»

المصدر: (دبي- البيان)

تواصل فعاليات مهرجان دبي للمأكولات 2020 تقديم العديد من الأنشطة الشيقة والمفاجآت الفريدة لروادها، حيث أعلن، أول من أمس، عن الفائزين الخمسة في السحب الأول لفعالية «مهرجان المأكولات في بيتك»، والذي أقيم في «كانتين الشاطئ» برعاية اتصالات.

واحتفاء بالنسخة السابعة لمهرجان دبي للمأكولات 2020، تمنح فعالية «مهرجان المأكولات في بيتك»، المتسوقين الذين ينفقون 250 درهماً أو أكثر في أحد المتاجر المشاركة بالفعالية مثل، لولو هايبرماركت، وسبينيس، وويتروس، وكارفور، وتعاونية الاتحاد، قسيمة تمكنهم من الدخول في سحب أسبوعي للفوز بقسائم شرائية بقيمة 50 ألف درهم إماراتي طوال أيام المهرجان.

وتم الإعلان عن الفائزين الخمسة بعد إجراء عملية السحب (جوائز بقيمة 250 ألف درهم)، وحصّل كل منهم على قسيمة شرائية بقيمة 50 ألف درهم إماراتي، يمكنهم من خلالها شراء كل ما يحتاجون إليه من المتاجر المشاركة.

ويحفل مهرجان دبي للمأكولات، الذي يستمر لمدة 18 يوماً وتنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بالعديد من الفعاليات والمسابقات المميزة، التي تشمل «أسبوع دبي للمأكولات» و«كانتين الشاطئ» برعاية اتصالات، ومسابقة «جواهر دبي الخفية»، إضافة إلى فعالية «مهرجان المأكولات في بيتك».