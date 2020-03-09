إلغاء حفل الإعلان عن الرواية الفائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية عن إلغاء حفل الإعلان عن الرواية الفائزة بالدورة الحالية، والذي كان من المقرر تنظيمه في 14 أبريل 2020 في أبوظبي. وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية المتبعة دولياً للحفاظ على الصحة العامة، وسيتم الإعلان لاحقاً عن كافة التفاصيل المتعلقة بالجائزة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، وبالتنسيق مع دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي.

