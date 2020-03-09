"كورونا" ظهر عام 2017 في سلسلة "أستيريكس" العالمية

المصدر: إعداد: فاتن صبح

في حين يتفشى فيروس كورونا قادماً من مدينة ووهان الصينية ليسطّر أهم أحداث العقد الأول من 2020 تطالعنا شخصية برزت في السلسلة الكوميدية بعنوان "أستيريكس" عام 2017 تحمل اسم "كورونافيروس" الشرير، التي يواجهها أستيريكس بطل بلاد الغال.

37

ففي النسخة 37 من السلسلة التي حملت عنوان "أستيريكس وسباق العربات" يتحدى أستيريكس في معركته عبر إيطاليا شرير روماني مقنّع يشتهر بأن لا شيء يقف بوجه فوزه في المعارك.

2020

وقد صدم رواد موقع تويتر مخراً حين نشر ممثل يدعى جاويد جعفري صورةً من القصة من كتابة ثيبو ديلياز تُظهر عبارة "أوريغا المقنع، كورونافيروس العظيم وبكتيرياته المخلصين".

2019

النسخة الأصلية من الرواية بالفرنسية تدور أحداثها في إيطاليا وصدرت قبل سنوات من حديث ووهان عن أول حالة من الإصابة بفيروس كورونا في ديسمبر 2019.

تجدر الإشارة إلى أن كلمة "باسيللوس" التي وردة في العبارة هي التعبير اللاتيني لكلمة بكتيريا، كما لا بدّ من الملاحظة بأن "كورونافيروس" المقنع الشرير يتعرض للهزيمة في نهاية المطاف.

2013

يذكر أن تعبير "فيروس كورونا" ليس بالجديد إذ ظهر للمرة الأولى عام 2013 وتصفه منظمة الصحة العالمية بأنه عائلة كبيرة من الفيروسات التي تتسبب بالأمراض بدءاً بالرشح العادي وصولاً إلى متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "MERS" وصولاً إلى المتلازمة التنفسية الحادة الشديدة "SARS".