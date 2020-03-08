هل يمكن لهذه المطهرات أن تقتل "كورونا"

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد باحثون في تقرير نشره موقع شبكة "سي أن أن" الأميركية أن قتل "فيروس كورونا" سهل وممكن من خلال المطهرات الخاصة بمكافحة الفيروسات التاجية.

وأشار التقرير إلى أنه بالإضافة الى الإرشادات الصحية الشائعة، والخاصة بالوقاية من الفيروس، من غسل اليدين وعدم ملامسة الوجه وغيرها، تجدر الإشارة الى أن تعطيل الفيروس بكفاءة عالية يكون باستخدام: "62-71٪ من الإيثانول (الكحول)، 0.5٪ بيروكسيد الهيدروجين أو 0.1٪ هيبوكلوريت الصوديوم، فهي كفيلة بقتل الفيروس بدقيقة واحدة عند غسل اليدين أو مسح الأسطح الخارجية بها.

وتضمّن البحث الجديد تحليل 22 دراسة منشورة مسبقا حول عدد من الفيروسات التاجية، اعتمد فيها الباحثون بشكل أساسي على بيانات فيروس السارس، الأقرب بالنسبة لـ"كورونا" الجديد - مع تشابه تسلسل بنسبة 80 ٪ .

وبحسب أستاذ الأمراض المعدية بجامعة كاليفورنيا الدكتور تشارلز تشيو، فقد تبين أن الفيروس قادر على الثبات على الأسطح أقل من خمس دقائق إلى تسعة أيام.