شاهد.. أناقة «الحبارى الكبرى» كما لم تراها من قبل

تعد الحبارى الكبرى من أضخم الطيور الطائرة، تنتشر في إفريقيا وآسيا وأوروبا بشكل رئيسي في المجر والبرتغال وسلوفاكيا وروسيا وإسبانيا كما تنتشر في شبه الجزيرة الأيبيرية وجزر الكناري.

تضم طيور الحبارى 25 نوعا، ونشأت منذ حوالي 50 مليون سنة في أفريقيا، ولا تزال 21 من هذه الأنواع على قيد الحياة في القارة الأفريقية.

