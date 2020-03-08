شاهد.. أناقة «الحبارى الكبرى» كما لم تراها من قبل

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

تعد الحبارى الكبرى من أضخم الطيور الطائرة، تنتشر في إفريقيا وآسيا وأوروبا بشكل رئيسي في المجر والبرتغال وسلوفاكيا وروسيا وإسبانيا كما تنتشر في شبه الجزيرة الأيبيرية وجزر الكناري.

تضم طيور الحبارى 25 نوعا، ونشأت منذ حوالي 50 مليون سنة في أفريقيا، ولا تزال 21 من هذه الأنواع على قيد الحياة في القارة الأفريقية.

What an ethereal beauty! Great bustard elegantly showing off its bizarre features. pic.twitter.com/nGiHgjXwhz — People's Daily, China (@PDChina) March 5, 2020

هذه الطيور من أضخم الطيور الطائرة إذ يصل وزن الذكور إلى 20.9 كيلوغراما، بينما نادراً ما تتجاوز الإناث 4 إلى 5 كيلوغراما.

يعيش كلا الجنسين في مجموعات منفصلة، ويربي الذكور في فصل الربيع ريشا ملونا يصل طوله إلى 20 سنتيمترا يتباها به في عرض لجذب الإناث للتزاوج.

أثناء العرض، يتجمع جميع الذكور في ساحات العرض التقليدية، فيرفعون أجنحتهم لإظهار مفاتنهم.

وتقوم الإناث بزيارة ساحة العرض واختيار أزواج من بين الذكور، فيتم التزاوج.

وتهتم الإناث بحضانة وتربية الفراخ بشكل حصري.