«الثقافي العربي» ينظم ندوة حول اللغة العربية

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت دائرة الثقافة في الشارقة أول من أمس في النادي الثقافي العربي؛ ندوة علمية تحت عنوان «اللغة العربية في عالم الرقميات»، شارك فيها الدكتور عمر عبد العزيز رئيس مجلس إدارة النادي، والدكتور محمد الأمين السملالي، والخطاط تاج السر، والروائي إسلام بوشكير، وأدارها الدكتور إياد عبد المجيد، وذلك بحضور عدد من الإعلاميين والمشتغلين في المجال اللغوي.

قدّم الدكتور إياد في مقدمته محاور الندوة؛ التي لخصها في تطور الدرس اللغوي العربي، وتحيين القواميس اللغوية العربية، ومسايرتها للعصر، والفروق الصوتية بينها وبين اللغات الأخرى، وحضورها في المجال الرقمي، والعوائق التطورية التي تجابهها في عالم العولمة والتحول نحو المجال الرقمي، ومحاولة الإجابة عن أسباب تخلف اللغة العربية في هذا المجال، وعما أعدّ المبرمجون العرب للغتهم كي تساير العصر.