القرية العالمية ترسّخ مكانتها بصدارة وجهات الترفيه العالمية

المصدر: دبي - البيان

تواصل القرية العالمية، صدارتها للسنة الثانية على التوالي، قائمة الوجهات الترفيهية في العالم من فئة خمس نجوم، وفقاً لتصنيف مجلس السلامة البريطاني، تقديراً لأدائها المتميز في إدارة الصحة والسلامة والبيئة.

وأظهرت القرية العالمية التزاماً متميزاً على نحو مستمر في هذا الصدد وحققت تقدماً بحصولها على درجة %94.69 على مقياس معايير إدارة الصحة والسلامة والبيئة من مجلس السلامة البريطاني، والتي تعتبر أعلى درجة في نظام التدقيق لمعايير الصحة والسلامة التابع لمجلس السلامة البريطاني. والجدير بالذكر بأن مجلس السلامة البريطاني يُعنى بتعزيز أفضل المعايير والرقابة في الجانب الخاص بالصحة والسلامة والبيئة في المؤسسات والشركات العالمية المختلفة ولعب المجلس دوراً سياسياً حيوياً لاعتماد تشريع خاص بالصحة والسلامة في المملكة المتحدة.

سيف الشرف

وتميّزت القرية العالمية بكونها أول وجهة ترفيهية في العالم تحصل على تقدير «سيف الشرف» من مجلس السلامة البريطاني في نوفمبر 2019، بعد حصولها على تصنيف أفضل الممارسات للصحة والسلامة المهنية من فئة «خمس نجوم» من نفس المجلس، في وقت سابق من العام ذاته، حيث حصلت على درجة %92.82 على مقياس معايير إدارة الصحة والسلامة والبيئة.

وفي إطار تعليقه على حصول القرية العالمية على هذا التقدير، قال بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية: «تعتبر السلامة نهجاً أساسياً في القرية العالمية، حيث نلتزم بالإدارة المثالية للصحة والسلامة والبيئة في القرية العالمية. ونحن فخورون بريادتنا في القطاع والتزامنا بتوفير بيئة آمنة وأكثر فعالية في مجالات الصحة والسلامة والبيئة يُحتذى بها عالمياً، ويتجلى ذلك في حصولنا على تصنيف»خمس نجوم«لعامين متتاليين، مع تقدم بنسبة %2 على مقياس معايير إدارة الصحة والسلامة والبيئة».

تهنئة مستحقة

من جانبه، قال لورنس ووترمان، رئيس مجلس أمناء السلامة البريطاني: «بإسم مجلس الأمناء وموظفي مجلس السلامة البريطاني، يسعدنا أن نتقدم بالتهنئة للقرية العالمية على تحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة و البيئة لعامين متاليين. ومن الجدير بالذكر أن تحقيق التميز المؤسسي المنشود أمر صعب، ويتطلب بذل جهود جبارة والالتزام على نحو مستمر في تطوير قواعد الصحة والسلامة، إﻧﻨﺎ ﻓﺨﻮرون بإﻧﺠﺎزات القرية العالمية».