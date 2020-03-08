القحطاني يروي في «دبي كروز» تفاصيل علاقته الوثيقة بالشعر

المصدر: دبي - البيان

استضافت الحلقة الثالثة من برنامج «دبي كروز» (Dubai Cruise) على شاشة تلفزيون دبي، لاعب كرة القدم السعودي ياسر القحطاني، الذي أجاب عن أسئلة ميساء مغربي، حول علاقته بدبي وجمهور كرة القدم، وتجربة مشاركته في نهائيات كأس العالم 2006، وعلاقته بالشعر والفن والعديد من المواقف الأخرى.

في البداية، أجاب اللاعب السعودي السابق عن مجموعة الأسئلة الشخصية التي أعدها فريق الإعداد، كاشفاً عن علاقته المميزة بوالدته وتحقيق فرصته الأولى من خلال التحاقه بالحرس الوطني، قائلاً إنه ما زال في طور الدراسة بعد إحساسه بالنجومية منذ العام 2003، وإن نقطة قوته هي قناعاته، معترفاً بزيارته لطبيب نفسي منذ حوالي الشهر تقريباً، وقدرته على مواجهة أخطائه والتغلب على العقبات، متوقفاً عند أساطير الكرة في العالم العربي يوسف الثنيان، ماجد عبد الله، سامي الجابر، محمود الخطيب، رابح ماجر، قائلاً إنه يكافئ نفسه بالسفر، وإن جمهور الهلال والجمهور السعودي لا يقدران بثمن في مجال محبته ومتابعته لكرة القدم.

صناعة تاريخ

لينتقل بعدها صحبة ميساء للحديث عن تجربة الإقامة لمدة عام في دبي والتحاقه بنادي العين، قائلاً إنها كانت من أحلى مراحل حياته بعد أن صنع تاريخاً جيداً له، كما توقف عند علاقته بالشعر وتذوقه لهذا الفن الأدبي.

أسماء فارقة

ولدى سؤال ميساء في نهاية الحلقة عن الشعراء المفضلين لدى ياسر القحطاني توقف عن بعض الأسماء الفارقة في مسيرة الشعر في المملكة العربية السعودية أمثال الشعراء الأمراء: خالد الفيصل، بدر بن عبد المحسن، وعبد الرحمن بن مساعد، سعود بن عبد الله، ومساعد الرشيدي، ونايف صقر، إلى جانب الشعراء: سعود محمد العبد الله، فيصل السديري، فهد المساعد، سعود البابطين، والشاعرات: العالية رزان، الجادل، وغيرهن.