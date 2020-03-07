القرية العالمية تحصل للعام الثاني على التوالي على تقييم "خمس نجوم"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر الوجهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، ترسيخ صدارتها للسنة الثانية على التوالي قائمة الوجهاتالترفيهية في العالم من فئة خمس نجوم، وفقا لتصنيف مجلس السلامة البريطاني، تقديراً على أدائها المتميز في إدارة الصحة والسلامة والبيئة.

و أظهرت القرية العالمية إلتزاماً متميزاً على نحو مستمر في هذا الصدد وحققت تقدماً بحصولها على درجة 94.69% على مقياس معايير إدارة الصحة والسلامة والبيئة من مجلس السلامة البريطاني، والتي تعتبر أعلى درجة في نظام التدقيق لمعايير الصحة والسلامة التابع لمجلس السلامة البريطاني. والجدير بالذكر بأن مجلس السلامة البريطاني يُعنى بتعزيز أفضل المعايير والرقابة في الجانب الخاص بالصحة و السلامة و البيئة في المؤسسات والشركات العالمية المختلفة ولعب المجلس دوراً سياسياً حيوياً لاعتماد تشريع خاص بالصحة والسلامة في المملكة المتحدة.

و تميّزت القرية العالمية بكونها أول وجهة ترفيهية في العالم تحصل على تقدير "سيف الشرف" من مجلس السلامة البريطاني في نوفمبر 2019، بعد حصولها على تصنيف أفضل الممارسات للصحة والسلامة المهنية من فئة «خمس نجوم» من نفس المجلس، في وقت سابق من العام ذاته، حيث حصلت على درجة 92.82% على مقياس معايير إدارة الصحة والسلامة والبيئة.

وفي إطار تعليقه على حصول القرية العالمية على هذا التقدير، قال بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية: "تعتبر السلامة نهجأساسي في القرية العالمية، حيث نلتزم بالإدارة المثالية للصحة والسلامة والبيئة في القرية العالمية. ونحن فخورون بريادتنا في القطاع وإلتزامنا بتوفير بيئة آمنة و أكثر فعالية في مجالات الصحة و السلامة والبيئة يُحتذى بها عالمياً، ويتجلى ذلك في حصولنا على تصنيف "خمس نجوم" لعامين متتالين، مع تقدم بنسبة 2% على مقياس معايير إدارة الصحة والسلامة والبيئة. ونحرص على الإلتزام بإستمرارية تطوير قواعد الصحة والسلامة و البيئة في وجهتنا لضمان توفير بيئة آمنة وصحية تدعم تجربتنا الاستثنائية لملايين الضيوف".

من جانبه، قال لورنس ووترمان، رئيس مجلس أمناء السلامة البريطاني: "بإسم مجلس الأمناء وموظفي مجلس السلامة البريطاني، يسعدنا أن نتقدم بالتهنئة للقرية العالمية على تحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة و البيئة لعامين متاليين. ومن الجدير بالذكر أن تحقيق التميز المؤسسي المنشود أمر صعب، ويتطلب بذل جهود جبارة والإلتزام على نحو مستمر في تطوير قواعد الصحة والسلامة، إﻧﻨﺎ ﻓﺨﻮرون بإﻧﺠﺎزات القرية العالمية التي تعمل بشكل دائم لتطوير قطاع الترفيه والارتقاء به إلى المستويات العالمية، وذلك عبر تحقيق إنجازات هائلة في هذا المجال".