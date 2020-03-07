لأول مرة منذ 10 سنوات ولادة 4 توائم خلال 24 ساعة في موسكو

المصدر: البيان الإلكتروني

شهد احد مستشفيات الولادة في العاصمة الروسية موسكو ولادة أربعة توائم خلال 24 ساعة في أمر يحدث لأول مرة منذ 10 سنوات بحسب صحيفة " جازيتا " الروسية .

وبحسب الصحيفة فإنه وللمرة الأولى منذ عشر سنوات وُلد أربعة توائم في مستشفى فيلاتوف رقم 15 وهو احد مستشفيات الولادة في موسكو .

وأكدت رئيسة قسم أمراض الحمل الدكتورة نينا لوكينا ،أن جميع الولادات سارت على ما يرام، مشيرة إلى أن ولادة مثل هذا العدد من التوائم يعد أمرا نادر الحدوث.

واعتبرت أن هذا الحدث سيكون أحد أفضل الهدايا لموظفي المستشفى في 8 مارس ، يوم المرأة العالمي .