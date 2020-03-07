«مكتبة كلباء» تنظم أمسية موسيقية

المصدر: الشارقة - وام

نظمت مكتبة كلباء العامة التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، أمسية موسيقية بعنوان «ومضات من كلباء»، بالتعاون مع أكاديمية العلوم الشرطية، قدّم خلالها مجموعة من العازفين المنتسبين للأكاديمية لوحات موسيقية إبداعية.

حضر الأمسية الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، وعدد من الشخصيات الرسمية ومدراء ورؤساء الدوائر في المدينة وتعرفوا على إبداعات العازفين، الذين قدموا مقطوعات عكست مواهبهم وإمكاناتهم. وزار الشيخ هيثم بن صقر القاسمي المعرض الفني الذي أعدّه منتسبو الأكاديمية، واستعرضوا خلاله مجموعة من الصور لأبرز الآلات الموسيقية وعرّفوا بأنواعها وتاريخها. وقالت إيمان بوشليبي مديرة إدارة مكتبات الشارقة: الموسيقى هي اللغة الأجمل للحوار والجسر الذي يعبر بنا نحو آفاق مختلفة في الحياة، لهذا حرصنا على أن تكون هذه الأمسية خاتمة لفعاليات شهر فبراير الذي تضمن العديد من الفعاليات الفنية.