دنيا سمير تدعم والدها

المصدر: دبي - البيان

حضرت الفنانة دنيا سمير غانم عرض مسرحية والدها النجم سمير غانم «الزهر لما يلعب»، وحسب موقع اليوم السابع شاركت دنيا بمجموعة من الصور عبر خاصية ستورى في حسابها بموقع «أنستجرام»، مع والدها، والفنان طارق الإبياري، والفنانة إيمي طلعت زكريا. ويجسد سمير غانم في المسرحية شخصية تاجر طيور يتوسع في تجارته ليصبح مليونيراً، وعندما لعب «الزهر معه» نسى زوجته «شيرين» التي وقفت إلى جواره وساندته في مشوار الحياة ويتزوج عليها، حتى انقلب حاله وأعلن إفلاسه، لتقف زوجته الأولى معه من جديد. ومسرحية «الزهر لما يلعب» يلتقي فيها من جديد نجم الكوميديا سمير غانم مع الفنانة شيرين، بعد أول لقاء جمع بينهما في مسرحية «المتزوجون» على مسرح الهوسابير، والتي مر على عرضها ما يقرب من 40 عاماً، كما يعود بها إلى المسرح بعد غياب 3 سنوات منذ تقديمه «سيبونى أغني» عام 2017.