النجوم يواجهون كورونا بنصائح وأغنيات ساخرة

المصدر: دبي ـ غسان خروب

بكمامات ونصائح «طبية» وأغنيات ساخرة، واجه ثلة من النجوم العرب، انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث لم تخل تغريداتهم على «التواصل الاجتماعي» من اسمه، في وقت شهدت فيه المنطقة العربية إلغاء حفلات غنائية وفعاليات فنية بالجملة، وذلك بهدف اتقاء «شر» الفيروس، والحد من انتشاره، بينما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، تصرفات النجوم، وصورهم وهم يخفون ملامح وجوههم وراء الكمامات. «البيان» جالت بين حسابات النجوم على «التواصل الاجتماعي» وخرجت منها بباقة متنوعة من التغريدات.

أجندة الفنانة أحلام لم تكن بمنأى عن التأثر بالفيروس، حيث تم الإعلان عن تعليق مشاركتها في جلسات «سمرات الثمامة» في السعودية التي كان مقرراً إقامتها أمس، و13 الجاري، ويشارك فيها أيضاً عبد الله الرويشد، ومساعد البلوشي. وهو ما أكدته أحلام على حسابها في انستغرام، حيث قالت: «ألغيت الجلسات بالكامل، ولنا عودة بإذن الله قريباً في رياض العز».

حفل أليسا

الأمر ذاته انسحب أيضاً على أليسا، التي اضطرت إلى تأجيل حفلها في أربيل بكردستان العراق، والذي كان مقرراً في 20 الجاري. إعلان تفشي الفيروس في لبنان، كان كفيلاً بدعوتها لـ «قصف» الحكومة اللبنانية، بتغريدة أطلقتها على تويتر، قالت فيها: «نحن تعودنا البكاء على أي شيء عندما يحدث، بدلاً من اتقائه، لماذا لم تتوقف الرحلات من إيران منذ اللحظة الأولى التي ظهر فيها الفيروس، ولم تتم السيطرة عليه، ما الذي كان سيحدث لو أخذنا الوقاية؟».

هيفاء وهبي، واجهت «كورونا» بإطلاقها لتحد جديد عبر تويتر أطلقت عليه اسم (HaifaVsCorona) أي «هيفاء ضد كورونا».

ضجة إعلامية

بدورها، لم تكن كندة علوش بعيدة عن دائرة الحدث، حيث رأت في تغريدات على «تويتر» أن جزءاً كبيراً مما يثار حول الفيروس لا يتجاوز كونه «بروباغندا وضجة إعلامية».

كارول سماحة وسوزان نجم الدين لم تكتفيا بارتداء الكمامات الطبية، وإنما ذهبتا في تغريداتهما إلى تقديم نصائح «طبية» للجمهور، للوقاية من الفيروس، بينما لم تبد نجوى كرم «خوفها» من الفيروس، حيث علقت ساخرة على سؤال حول عدم ارتدائها للكمامة، بالقول: «عندنا مناعة.. و«الزبالة» في البلد تقتل البكتيريا القادمة من الخارج»، في إشارة منها إلى أزمة القمامة التي يعاني منها لبنان منذ 2015.

شائعة إمام

بعض الفنانين كانوا في مرمى «سهام» شائعات الإصابة بالفيروس، على رأسهم الفنان عادل إمام، الذي رد على الشائعة بقوله «انتو عايزيني أموت والا إيه!!»، فيما كانت الفنانة بشرى أول من أصابتها «سهام» الشائعات، بعد دخولها للمستشفى نتيجة إصابتها بـ «حساسية»، والأمر كذلك أصاب الفنان الكويتي عبد الله بوشهري، فيما نشر عدد من النجوم ومن بينهم راغب علامة، طريقة مصافحة جديدة، وهي «الضرب بالأقدام»، حيث لقي الفيديو، إعجاباً وانتشاراً واسعاً على «التواصل الاجتماعي».