أحمد السقا مقدم برامج

المصدر: دبي - البيان

يخوض النجم أحمد السقا تجربة جديدة في عالم تقديم البرامج التلفزيونية للمرة الأولى. وحسب موقع اليوم السابع، فقد بدأ السقا خلال الأيام الماضية تصوير حلقات برنامج جديد يتكتم على تفاصيله وطبيعته، وحتى ضيوفه، لكن تعتمد فكرته على استضافة نجوم الفن.

ومن ناحية أخرى، يظهر السقا ضيف شرف في مسلسل «نساء من ذهب» للنجمتين نادية الجندي ونبيلة عبيد، للمخرج وائل إحسان، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي وهو أقرب للسيت كوم، ويشارك في بطولته سميحة أيوب وهالة فاخر، إضافة إلى العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي، روجينا، بيومي فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادي مهنى، خالد أنور، سليمان عيد وأيضًا هيفاء وهبي، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقررالإعلان عن أسمائهم تباعًا.

ويكتفي السقا بظهوره في موسم دراما رمضان المقبل كضيف شرف فقط، حيث لن يتواجد بأي مسلسل يتولى بطولته.