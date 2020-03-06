صورة كلب بدل صورته في بطاقته الانتخابية!

المصدر: إعداد: عبدالهاني عليوات

قال سونيل كارماكار إنه قدم طلباً لتصحيح بطاقة الناخب الخاصة به، لكنه عندما حصل على البطاقة المنقحة، كانت عليها صورة كلب بدلاً من صورته، بحسب (NDTV).

ففي حادثة غريبة وطريفة، تم إصدار بطاقة ناخب لأحد سكان قرية رامناجار في مرشد أباد في ولاية البنغال الغربية بالهند عليها صورة كلب.

قال سونيل كارماكار أول أمس الأربعاء إنه قدم طلبًا لتصحيح خطأفي بطاقة الناخب وعندما حصل على بطاقته المنقحة، كانت عليها صورة كلب بدلاً من صورته.

وأضاف: "تم استدعائي الثلاثاء إلى مدرسة دولال سمريتي للحصول بطاقة الناخب، وقام الضابط بمنحي إياها من دون فحصها رأيت الصورة، وعندما وقع عليها نظري شاهدت صورة كلب بدل صورتي".

وأكد كارماكار أنه لن يسكت على اللعب بكرامته وسوف يشتكي للسلطات العليا حتى لا يحدث هذا مرة أخرى".

ومع ذلك، أكد مسؤول مكتب الاعتراضات أن الصورة قد تم تصحيحها بالفعل وسيحصل السيد كارماكار على بطاقة ناخب منقحة حاملة لصورته الشخصية الصحيحة.

وقال"إنها ليست بطاقة الناخب النهائية، وإذا كان هناك خطأ، فسيتم تصحيحه. فيما يتعلق بصورة الكلب، ربما تم القيام بذلك من قبل شخص ما أثناء ملء الطلب عبر الإنترنت. لقد تم تصحيح الصورة بالفعل. سوف يحصل كارماكار على بطاقة ناخب نهائية مع صورة صحيحة".