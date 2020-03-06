«الشارقة للكتاب» تحتفي بيوم المرأة العالمي مع نخبة من الملهمات الخليجيات والعربيات

المصدر: كلباء - عائشة الكعبي

احتفالاً بيوم المرأة العالمي، نظم مكتب هيئة الشارقة للكتاب في المنطقة الشرقية، جلسة نقاشية بعنوان «نجاح المرأة عبر التاريخ: نبع لا يجف من الحكايات الملهمة»، للحديث عن واقع المرأة، وتمكينها في مختلف دول الوطن العرب، وذلك بحضور الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في كلباء.

وشارك في الجلسة كل من سميرة إبراهيم بن رجب، المبعوث الخاص بالديوان الملكي من مملكة البحرين، والدكتورة سعيدة بنت خاطر الفارسي نائب رئيس الجمعية العمانية للكتاب والأدباء من سلطنة عمان، والدكتورة مريم مطر طبيبة وعالمة إماراتية، رئيس مركز الشيخ زايد للأبحاث الجينية في الإمارات، وعواطف رشيد، كاتبة وناشطة في مجال حقوق المرأة من العراق، والإعلامية أمل محمد جمال شاعرة وكاتبة من مصر، وأدارت الجلسة، الإعلامية عائشة الزعابي.

وحضر الجلسة، الشاعرة الشيخة أسماء بنت صقر القاسمي، وفاضل حسين مدير مكتب هيئة الشارقة للكتاب في المنطقة الشرقية، وعدد من مديري المؤسسات الحكومية وأعضاء المجلس البلدي والاستشاري والوطني. تناولت المتحدثات عن كل الجوانب المتعلقة بقضايا المرأة العربية، موضحات أنه يوجد تنميط سلبي لقضية المرأة العربية، وأنها دائماً ما تتعرض لعنف وظلم في العالم العربي، وهذا غير صحيح. وضربن مثلاً بالمرأة الإماراتية، والدعم الكبير الذي حصلت عليه منذ تأسيس الدولة، حيث تبوأت المناصب في مختلف المجالات، وأصبحت نموذجاً مميزاً، نتيجة دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة. وفي الختام، كرّم الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، الضيفات على مشاركتهن الثرية، ودورهن في تقديم نموذج ملهم وناجح للمرأة العربية والخليجية.