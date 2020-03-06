عيسى المرزوق يحيي أمسية استثنائية في القرية العالمية

المصدر: دبي - البيان

تستضيف القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، اليوم، النجم الكويتي عيسى المرزوق، لإحياء حفل استثنائي حيّ على المسرح الرئيس، ابتداءً من الساعة 9 مساءً.

وسيقوم المرزوق بتأدية أجمل أغانيه على المسرح الرئيس في القرية العالمية، بما في ذلك: «آخر حبه»، و«ثامن عجيبة»، وغيرهما من أغانيه المشهورة. ويعد عيسى من أشهر النجوم الشباب العرب على ساحة الغناء في الوطن العربي، لا سيما في دول الخليج.

ويأتي حفل عيسى المرزوق ضمن جدول الحفلات الموسيقية التي يزخر بها الموسم 24 للقرية العالمية، وكانت القرية العالمية أعلنت عن استضافتها نخبة من ألمع نجوم الفن والغناء من جميع أنحاء العالم، إذ يستضيف المسرح الرئيس حفلاً غنائياً كل يوم جمعة من الموسم الرابع والعشرين في التاسعة مساء.