أيام القاهرة السينمائية سحر السينما في شارع عماد الدين

المصدر: القاهرة - عبد الحليم حفينة

في الآونة الأخيرة استعادت مدينة القاهرة حضورها الثقافي والفني، بعدد من الفعاليات والمهرجانات عززت من ثقل القوة الناعمة لمصر. أحد أوجه هذا الثراء الفني، الدورة الرابعة لـ«أيام القاهرة السينمائية»، التي انطلقت فعالياتها بداية من 4 مارس الجاري وتستمر حتى 30 من الشهر نفسه.يمكن للمتابع لـ«أيام القاهرة السينمائية» أن يدلف إلى شارع عماد الدين في وسط القاهرة، ويتمشى مستعيداً أيام مجد هذه المنطقة، يوم أن كانت المسارح عامرة بالجمهور الذي يتابع بتأثر نجيب الريحاني، والشيخ سلامة حجازي وغيرهما من العمالقة، ثم يصل إلى سينما زاوية؛ حيث يعرض خلال هذه الدورة 15 فيلماً من عدة دول عربية.