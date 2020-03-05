عبد المجيد عبدالله يعتذر ويعود إلى تويتر

المصدر: دبي - غسان خروب

يبدو أن حملة المساندة التي حظي بها الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله، قد آتت أكلها، لتعيده إلى "سكة" تويتر، حيث عاد إلى التغريد عليه مجددا، بعد حذفه تاريخه عن الموقع.

عودة عبد المجيد عبد الله، جاءت مصحوبة بسلسلة تغريدات، عبر فيها عن اعتذاره لما بدر منه من أخطاء، موجها في الوقت نفسه، الشكر إلى كل من ساندوه، ووقفوا إلى جانبه، في حملة "التنمر" التي تعرض لها.

"أعترف .. أخطأت في الرد، وأخطأت أكثر على من لا يستحق الرد.. واستغفر الله العظيم"، على متن هذه التغريدة، عاد عبد المجيد عبد الله، إلى جمهوره في تويتر، موجها في تغريدة أخرى شكره إلى كل من سانده، حيث قال: "أنا لا أدعي الكمال، ولست أفضل واحد، وإنما أنا واحد من البشر بحزن وبسعد، يزعل ويفرح يخطئ ويصيب.. فأرجو أن تتقبلوني كما أنا"، وتابع في واحدة ثالثة: "‏أقدر وقفة من احبني وتألم معي، فصدقا انتم من تبعثون السعادة والحب والصفاء في هذا الكون، لأن الحياة هي بالاحترام والحب وهذا ما لمسته منكم فلا اقول الا دمتم لي سعادة وحب".



مغادرة عبد المجيد عبد الله لحسابه في تويتر كانت قد أثارت زوبعة جدل في أروقة تويتر، ليحظى الفنان السعودي بمساندة قوية من زملاءه النجوم وعلى رأسهم الفنانة الإماراتية أحلام، والتي غردت بالقول: "حبيب القلب قلب القلب سميتك عبدالمجيد عبد الله انت على راس قمه يا بوعبدالله"، وعلى ذات الخط سارت الفنانة أصالة، التي غردت بدورها بالقول:"أمير الخلق والموهبة والثقافة المُغلّفة بالبساطة والطّيب، ياعبد المجيد الغالي الحبيب، كيف لإنسان برفعتك أنّ يتأثّر بكلام لايمتّ للبشر بصلة".وتابعت: "عليك أنّ تحزن على أمثال هؤلاء، لأنّهم كالعفن على أطراف الحياة يقتاتون منّ أذيّة الكبار، أرجوك عُدّ كيّ لا ينتصر السوء، مجيدنا لا تحزن".



أما مواطنه الفنان راشد الماجد فقد نشر على حسابه اغنية، أهداها إلى عبد المجيد عبد الله، يقول في مطلعها "غبت يوم وعذرناك .. وبولهنا انتظرناك .. يالله ارجع كفاية .. بصراحه افتقدناك"، الأغنية بدت اشبه بمحاورة بين النجمين، يردان فيها على بعضهما البعض.

وكان تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفية بالسعودية، أول من دعا عبد المجيد عبد الله إلى الترفع عما حدث، والعودة إلى تويتر، وذلك من خلال تغريدة أطلقها على حسابه في تويتر، خاطب فيها عبد المجيد عبدالله بقوله: (يا حبيبي يابوعبدالله لا تهتم وأنا أخوك بالأسماء المستعارة ومن وراى الشبك ... للأسف في ناس ما تخجل.. القافلة تسير).



يذكر أن عبد المجيد عبد الله كان قد فاجأ الجميع، أول من أمس، بإغلاقه حسابه في تويتر، إثر مشاهدة كلامية مع أحد متابعيه، تضمنت ألفاظا "غير لائقة"، كانت كفيلة بإثارة غضب عبد المجيد عبد الله.