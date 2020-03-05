نهيان بن مبارك: هاي أبوظبي قدّم صورة مشرقة للحضارة العربية

المصدر: أبوظبي - البيان

قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح: «إن مهرجان هاي أبوظبي، بانعقاده في العاصمة أبوظبي بمشاركة أكثر من 80 مبدعاً عالمياً وعربياً ومحلياً، كان محل فخر لنا جميعاً، وأود أن أعرب عن شكري وتقديري لكافة المشاركين والجهات المنظمة والداعمة، وللجمهور الذي كان وجوده أبرز علامات النجاح.

مؤكداً أن هاي أبوظبي ركز بشكل كبير في كافة فعالياته على الثقافة والآداب والفنون إلى جانب التسامح والأخوة الإنسانية، وعزف سيمفونية راقية جداً تشمل الحوار والتعاطف والتواصل والتعارف بين مختلف الثقافات.

كما قدم صورة مشرقة للحضارة العربية للمجتمع والعالم، وكان منبراً مهماً للاستماع إلى المفكرين العرب والعالميين، ولعرض الإنتاج الفكري والفني العالمي، حيث اجتمع الجميع، بصرف النظر عن جنسية المفكر أو الفنان، على احترام الأفكار كافة».

وأضاف معاليه: «أشعر بسعادة غامرة بنجاح أبوظبي في تنظيم هذا المهرجان العالمي، سواء على المستوى الكمي من حيث كثافة الفعاليات وأعداد الجماهير التي حضرت المهرجان من كافة الفئات والمراحل العمرية».

واختتم أخيراً مهرجان هاي أبوظبي، المُقام بالتعاون مع وزارة التسامح في الإمارات، بنجاح فعاليات دورته الأولى، التي استمرت لمدة 4 أيام، تخللتها حوارات واحتفالات بحضور أكثر من 80 مشاركاً من الكتّاب والصحافيين والكوادر العلمية والمؤرخين والفنانين وعشاق القراءة من مختلف أنحاء العالم.

3900وتم توثيق جميع جلسات وفعاليات المهرجان ليتسنى لأي شخص حول العالم مشاهدتها أو الاستماع لها عبر الإنترنت من خلال خدمة هاي بلاير.

واستقطب مهرجان هاي أبوظبي آلاف الحضور من مختلف الجنسيات، إذ حضر أكثر من 3900 طالب وطالبة من 81 مدرسة حول الإمارات البرنامج المخصص للمدارس. كما سجلت مكتبة المهرجان «المجرودي» مبيعات كبيرة، كان أكثرها كتاب جوخة الحارثي «سيدات القمر».