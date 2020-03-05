«بلو واترز».. مزيج المرح ورونق المآدب في «دبي للمأكولات»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت جزيرة «بلو واترز»، الوجهة العصرية الفريدة من «مِراس» والتي تحتضن «عين دبي»، العجلة الترفيهية الأكبر من نوعها في العالم، برنامجها الغني بالمأكولات الرائعة والمرح والألعاب بمناسبة مهرجان دبي للمأكولات الذي يُقام حتى 14 مارس الجاري.

وتستعدّ الجزيرة بالكامل لاستضافة مهرجان غني بتجارب المذاق من الأكشاك إلى جلسات تعليم الطهي لذوّاقة الطعام، والتي يتمّ تقديمها عبر عدد من المطاعم الموجودة على الجزيرة.

وفي حين يمكن للكبار أن يستمتعوا بالطعام وحده، يمكن للصغار طلب أشياء أكثر مرحاً وتسلية، ولذلك قدّمت بلو واترز برنامجاً ترفيهياً مميّزاً يلهي الصغار، بينما يُشبع الكبار رغباتهم المذاقية.

ولإحياء الأجواء مع نوع من المرح والترفيه، سيقوم فنانو الترفيه بجولات عبر الجزيرة مرتدين أزياء مستوحاة من المأكولات لإمتاع الضيوف، بينما يتناولون طعامهم.

فودتوبيا

يقع فودتوبيا في منطقة «ذا وارف» العصرية على جزيرة بلو واترز، وهو عبارة عن مفهوم فريد يتمتّع بأجواء من المرح والألعاب وسوق من الأكشاك يقدّم أشهى المأكولات من «لينز كاجوال تو جورمي»، و«باسانتي أند كو»، و«كيفينترز ميلك شايك»، و«سيدولوجي» و«بويرتو 99».

دخول مجاني

ويحظى الأشخاص الذين ينفقون أكثر من 50 درهماً في بلو واترز بدخول مجاني إلى «فودتوبيا»، والذي يضمّ لعبة الواقع الافتراضي «فود نينجا» لمحاربة المأكولات، و«فروت سوينغز» وركن الفنون والأشغال اليدوية.

حيث يمكن للصغار أن يشاركوا في تصميم البيتزا، أو صنع المأكولات بعجينة البوليمير، أو صنع طوابع على شكل الفاكهة والخضار، والرسم بالقهوة، والفسيفساء الورقية المستوحاة من المأكولات. ويمكن للكبار أيضاً الاستمتاع بتجربة «سيلفي كوفي» في «ميريكا كافيه» حيث يتمّ تحويل صورتهم إلى رسم فني بالقهوة جدير بالمشاركة على إنستغرام.

ولن يخيب ظنّ خبراء الطعام الذين يزورون الجزيرة لاستكشاف أروع الإبداع بالمأكولات، حيث يجدون مجموعة واسعة جداً من التجارب التي يتمّ تنظيمها لمرّة واحدة فقط على «بلوواترز» خلال مهرجان دبي للمأكولات.