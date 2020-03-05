أعمال من مجموعة «نجد» تعرض بدبي 9 الجاري

المصدر: (دبي - البيان)

تعرض مجموعة «نجد» الفنية، مجموعة من أعمالها البارزة في دبي، بين 9 و13 الجاري، ضمن دار سوذبيز للمزادات، حيث تعكس الأعمال عادات الشرق إذ كان قد جمعها أحد جامعي الروائع الفنية (155 لوحة)، مدفوعاً بشغف مستنير لبناء صورة شاملة عن مجتمع المنطقة منذ قرن أو أكثر لتفاصيل ظهرت في لوحات المستشرقين، تسقط الضوء على عادات وأخلاق تلك الفترة في هذا الجزء من العالم.وقد بيع 36 عملاً من مجموعة «نجد» الأسطورية في أكتوبر من العام الماضي، من قبل دار سوذبيز للمزادات المعروفة بنشاطها منذ العام 1744.

حيث حققت المجموعة مبلغاً قياسياً بلغ 33.5 مليون جنيه إسترليني، مع تسجيل 9 أرقام قياسية أخرى لأهم الفنانين في هذا المجال. وبعد النجاح المذهل الذي حققته في سوق المزادات قررت الدار أن تعرض مجموعة أخرى من لوحات المشاهد التاريخية في الشرق الأوسط التي كانت انعكاساً لتجربة المستكشفين المستشرقين الذين رسموها بعناية وجرأة في القرن التاسع عشر، وسيتم عرض أكثر من 30 من الأعمال الفنية النادرة التي رُسمت بريشة كبار الفنانين بمن فيهم جان ليون جيروم، وغوستاف باورنفايند، ولودفيغ دويتش في معرض سوذبيز بلندن ابتداءً من 27 مارس، قبل إقامة المزاد في 31 مارس.