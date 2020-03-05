الشعر والغناء يعانقان اليوم سحر اليولة فيالقر ية العالمية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

تستضيف القرية العالمية غداً (الجمعة) نخبة من ألمع نجوم الفن والغناء وهم:

حسين الجسمي وعيضة المنهالي وفايز السعيد، والشاعر سيف السعدي، على مسرح برنامج «الميدان» في القرية التراثية، والفنان الكويتي عيسى المرزوق على المسرح الرئيس للقرية العالمية دون أي رسوم، إذ يمكن للجمهور حضور الحفلات ضمن تذكرة الدخول، حيث تنطلق الحلقة الأخيرة في برنامج الميدان في الساعة السابعة والنصف، فيما يبدأ حفل المرزوق عند الساعة التاسعة بعد إطلاق الألعاب النارية مباشرة.

وتقدم القرية العالمية لزوارها باقة متنوعة وخيارات متعددة من الترفيه والتسوق على مدار الساعة اعتباراً من الرابعة عصراً وحتى الواحدة منتصف الليل، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتتفرد القرية العالمية بعدد من العروض العالمية الحصرية، التي تعرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط.

والتي تلقى إقبالاً كبيراً من كل الجنسيات، كما تقدم الأجنحة المشاركة عروضاً يومية على مسارحها تترجم الثقافة والفنون التي تميز كل دولة عن الأخرى، وهو ما يمنح القرية العالمية صفة الحاضن الرئيس لثقافات وفنون العالم.

ويعد السيرك العالمي في منطقة الكرنفال من أهم الفعاليات المحببة للأطفال والكبار، كذلك تعتبر زيارة متحف «صدق أو لا تصدق» الجديد في هذا الموسم، أمراً حتمياً للاطلاع على غرائب العالم بأسلوب شيق وجديد، وبمجسمات تعرض للمرة الأولى في العالم.

وأعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن توقعاته بأن تكون الحلقة الأخيرة وختام بطولة فزاع لليولة – برنامج الميدان نارية، حيث يترقب الجميع الإعلان عن الفائز.

وقالت سعاد إبراهيم درويش، مديرة إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إن الحلقة الأخيرة للإعلان عن فارس الميدان 2020 سيصاحبها حفل تراثي تم تصميمه بشكل مبهر لهذه المناسبة. وأكدت درويش أهمية هذه الحلقة في تحديد هوية صاحب اللقب، لافتة إلى أن فارس الميدان المرتقب ومن سيحصد كأس فزاع هو اليويل الذي سيحصل على أعلى نسبة من تصويت الجماهير، ونعتبرهم جميعاً قد حققوا الفوز.