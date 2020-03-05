«زايد أسطورة الإبداع» وثائقي روسي ضمن فعالية «يوم الإمارات»

المصدر: (موسكو - وام)

نظمت مؤسسة سكولكوفو للابتكارات والاختراعات في العاصمة الروسية موسكو، أول من أمس، فعالية خاصة للاحتفال بيوم دولة الإمارات، تضمنت عرض الفيلم الوثائقي الروسي «الشيخ زايد أسطورة الإبداع»، الذي يحكي عن مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، خلال مرحلة توليه قيادة الدولة.وسلّط الفيلم الضوء على حياة مؤسس الدولة بصفته واحداً من أكثر الزعماء السياسيين حكمةً في العصر الحالي، وكيف استطاع بحكمته إنشاء دولة متقدمة ومزدهرة أصبحت تضاهي الدول الكبرى في وقت قصير.

حضر الفعالية معضد حارب مغير الخييلي، سفير الدولة لدى جمهورية روسيا الاتحادية، وخليفة الهاجري، مستشار شركة مبادلة للاستثمار، وأليكسي جروزديف، نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، وأركادي دفوركوفيتش، رئيس مؤسسة سكولكوفو للابتكار.

وأقيمت على هامش الفعالية ندوة وحلقة نقاش تحت عنوان «تقنيات التفاعل.. الابتكار وسيلة للتعاون بين دولة الإمارات وروسيا»، بمشاركة ممثلي الشركات والهيئات الحكومية في البلدين، كرّست أيضاً للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

كما تم تنظيم معرض للصور الفوتوغرافية التي تحكي تاريخ وحضارة الإمارات.