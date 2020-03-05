شرطة أبوظبي تنظم معرضاً للكتاب

المصدر: (أبوظبي - البيان)

نظّمت لجنة الأدباء والقراءة في شرطة أبوظبي معرضاً للكتاب تزامناً مع شهر القراءة، بهدف تحفيز موظفيها على المطالعة وإثراء مخزونهم المعرفي.وأكد العقيد الدكتور جمال محمد خلفان النقبي، رئيس لجنة الأدباء والقراءة، اهتمام شرطة أبوظبي بتنظيم الأنشطة الهادفة التي تسهم في نشر المعرفة، وتشجّع على ترسيخ القراءة ممارسةً يومية تنمي القدرات الفكرية واللغوية، مشيراً إلى المبادرات التي تنظمها «اللجنة» في تحفيز وتعزيز حب القراءة.

ويشتمل المعرض، الذي يقام في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية ويستمر لمدة أسبوعين، على مجموعة من العناوين العلمية والأدبية التي تنوعت بين الثقافية والاجتماعية لتناسب الأذواق كافة.

وأقيمت على هامش المعرض عروض وورش عمل وجلسات مناقشة كتب ثقافية متنوعة، وساعة قراءة في بيئة إيجابية تحفز المنتسبين وتشجعهم على الإبداع والابتكار.