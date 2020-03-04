«تذوق واربح» تكافئ 200 ألف من محبي الطعام ضمن «دبي للمأكولات»

المصدر: دبي - البيان

تقوم مجموعة مراكز التسوق في دبي ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة زوماتو، خلال مهرجان دبي للمأكولات الأكثر شهرة، بمكافأة أكثر من 200،000 من محبي الطعام بجوائز تصل قيمتها إلى أكثر من 16 مليون درهم، وهي النسخة الأكبر على الإطلاق طوال تاريخ حملة «تذوق واربح». وقد بدأت النسخة السابعة من الحملة في 26 فبراير وتستمر حتى 14 مارس 2020.

وتعد النسخة السابعة من مهرجان دبي للمأكولات هي الأكبر على الإطلاق، حيث يشارك فيها أكثر من 19 مركزا تجاريا بالإضافة إلى أكثر من 1000 منفذ لبيع الطعام والمشروبات وبعض من المنافذ المختارة في مطار دبي.

عند إنفاق 50 درهما إماراتيا فقط في أي من المنافذ المشاركة، سيحظى أكثر من 200،000 عميل بفرصة الفوز بعضوية زوماتو الذهبية لمدة ثلاثة أشهر، وسيحصل 3 متسوقين على جوائز نقدية تصل 15000 درهم. كما سينال فائز محظوظ الجائزة الكبرى سيارة «GA8» من «GAC» التي تقدمها مجموعة قرقاش.

وصرح ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوق في دبي: «إن عروض منافذ المأكولات والمشروبات في مراكز التسوق هي سبب رئيسي لزيارة العملاء لمراكز التسوق. وتطمح المنافذ التجارية لتقديم الأفضل دائماً لمحبي الطعام في دبي.

تعد النسخة السابعة من مهرجان دبي للأغذية هي الأكبر والأفضل مع 19 مركزا تجاريا مشاركا، بالإضافة إلى العديد من منافذ البيع المتنوعة الأخرى في جميع أنحاء إمارة دبي والتي ستقدم للعملاء مزايا إضافية».

شراكة

من جانبه، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «بعد اختتام الدورة الـ25 لمهرجان دبي للتسوق مؤخراً، يسرنا التعاون مرة أخرى مع مجموعة مراكز التسوق في دبي لتنظيم الدورة السابعة لمهرجان دبي للمأكولات، حيث تساهم شراكتنا الاستراتيجية في تعزيز قطاع البيع بالتجزئة».

عروض

أطلقت «بلوواترز»، الوجهة العصرية الفريدة من «مِراس» برنامجها الغني بالمأكولات الرائعة والمرح والألعاب بمناسبة مهرجان دبي للمأكولات.

وتستعدّ الجزيرة بالكامل لاستضافة مهرجان غني بتجارب المذاق من الأكشاك إلى جلسات تعليم الطهي لذوّاقة الطعام، التي يتمّ تقديمها عبر عدد من المطاعم الموجودة على الجزيرة.

ومن ضمن العروض المميزة في نسخة هذا العام من المهرجان، عروض الألعاب النارية مقدمة من مجموعة الزرعوني وذلك في أماكن مختلفة من إمارة دبي.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع الأول من المهرجان، سيستمتع الزوار بعرض مبهر للألعاب النارية يوم الجمعة 6 مارس المقبل في «دبي فيستيفال سيتي مول» ابتداءً من الساعة 8:30 مساءً، وفي «ذا بيتش» بمنطقة جي بي آر من مِراس ابتداءً من الساعة 9 مساءً.