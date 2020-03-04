«مجموعة آرت دبي» تؤجل معرضها الفني لعام 2020

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «مجموعة آرت دبي» عن برنامج جديد لمعرضها الفني لعام 2020، يركز على دبي.

وجاء في إعلان المجموعة أنه «عقب التشاور مع شركائنا والأطراف المعنية، تعلن «مجموعة آرت دبي» عن إعادة جدولة النسخة الرابعة عشرة من معرضها الفني الدولي الذي كان من المقرر عقده بين 25 و28 مارس 2020.

وقالت المجموعة إنه نظراً للدور المحوري الذي يلعبه المعرض في دعم الفنانين المحليين والإقليميين، بادرنا إلى تنظيم برنامج مصمم خصيصاً للمجتمع الفني المحلي بدلاً عن «آرت دبي 2020»، يشارك فيه المساهمون ورواد الفكر المدرجون ضمن البرنامج الحالي للمعرض».

وأضافت المجموعة: «نعتزم إطلاق الصيغة الجديدة في ذات التواريخ المذكورة أعلاه، وستشمل باقة من الفعاليات والمعارض والحوارات والأقسام المدرجة على البرنامج الحالي لمعرض «آرت دبي»، ومنها مشاركات المعارض المحلية والإقليمية و«منتدى الفن العالمي» وبرنامجا «ريزيدنتس» و«كامبس آرت دبي».

وتأتي أهداف وتطلعات البرنامج المعدّل انسجاماً مع هدفنا بتوفير فرص التفاعل التجاري والمؤسسي والنقدي مع المنظومة الفنية في دبي، انطلاقاً من التزامنا الراسخ بدعم مجتمعنا الفني المحلي». منوهة إلى أنه «سيجري الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول البرنامج في حينها».

«كلوب سوشيال»

ومن جهته، أعلن مهرجان «كلوب سوشيال 2020» إعادة جدولة تاريخ فعالياته.

وجاء في إعلان إدارة المهرجان أنه بعد تحديد موعد المهرجان بالفترة الممتدة من 12 حتى 14 مارس في «ياس لينكس» على جزيرة ياس، بمشاركة نجم الروك الإنجليزي ليام غلاغير وفرقتي «كايسر تشيفس» و«كلين بانديت»، تقرر إعادة جدولة موعد المهرجان إلى وقت لاحق من العام.

وقد جاء هذا القرار نتيجةً لجلسات مدروسة من التقييم والتشاور مع الهيئات القيادية في أبوظبي، مشيراً إلى أنه ستتم إعادة كامل المبلغ المدفوع لمشتري التذاكر من موقع «تيكت ماستر».