ستيف هارفي يطير إلى أفريقيا لشراء رسم له

المصدر: (دبي - اليازية البدواوي)

استرعت صورة رُسمت بقلم الرصاص، بتوقيع الفنان الكيني كولينز أوموندي أوكيلو على منصة «تويتر»، انتباه الموضوع الذي رسمت من أجله، كونها لوحة بورتريه للممثل الكوميدي الأمريكي ستيف هارفي.

وفقاً لموقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، غرد أوكيلو بأولى صور العمل يوم الجمعة المنصرم، لينشر يوم الأحد صورة العمل النهائي طالباً من هارفي شراءه.

أتى الرد بعد يوم واحد بعد أن أعرب الفنان المحبوب عن شرفه بالحصول على العمل الفني، وعمد هارفي لمخاطبة أوكيلو بتغريدات مباشرة خصت حسابه، يدعوه للقائه إما في جنوب أفريقيا أو بوتسوانا، حيث من المقرر أن يزورها في وقت لاحق، غير أن الفنان بادره بدعوة لزيارة كينيا. الجدير بالذكر أن الأعمال السابقة للكيني كولينز أوموندي أوكيلو تضمنت لوحات رسمت بقلم الرصاص للممثل والمخرج الأمريكي تايلر بيري، ورئيس جنوب السودان سلفا كير، فضلاً عن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا.