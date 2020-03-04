مهرجان أبوظبي يطلق «الهولندي الطائر» بنيويورك

المصدر: (نيويورك - وام)

يواصل مهرجان أبوظبي التزامه بتقديم أفضل العروض الفنية للجمهور العالمي، من خلال «برنامج أعمال التكليف الحصري العالمية» الذي انطلق أمس بنسخة معاصرة من عرض أوبرا «الهولندي الطائر»، إحدى روائع المؤلف الموسيقي الألماني ريتشارد فاجنر.

ويقام العرض في مسرح أوبرا ميتروبوليتان، نيويورك بالولايات المتحدة، بعد أن قام المخرج وكاتب السيناريو الكندي فرانسوا جيرارد بطرح رؤيته الفنية لهذه الأوبرا الأسطورية ترافقه كوكبة رائعة من الفنانين الكبار من عالم الأوبرا، حيث اختار ألباس باريتون الروسي يفجيني نيكيتن لدور البطولة (الهولندي)، والسوبرانو الألمانية أنيا كامبي في أول ظهور لها في دار أوبرا المتروبوليتان نيويورك بدور (سانتا) المخلصة، ويستمر العرض حتى يوم 27 مارس الجاري.

ويأتي هذا العرض، الذي يقدّمه مهرجان أبوظبي بدعم من شركة مبادلة للاستثمار، كإنتاج مشترك بين المهرجان، وأوبرا ميتروبوليتان، نيويورك بالتعاون مع الأوبرا الهولندية الوطنية، ودار أوبرا كيبيك بقيادة المايسترو العالمي فاليري جيرجيف.

حضر العرض كل من لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وعبد الله شاهين، القنصل العام للدولة في نيويورك، وهدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي.

وقالت السفيرة لانا نسيبة: «تؤمن الإمارات بتأثير الدبلوماسية الثقافية. فتبادل الفنون نشاط مؤثراً للحفاظ على العلاقات الوطيدة بين الشعوب، في إطار الحوار الثقافي الدبلوماسي المتبادل». من جهتها، قالت هدى الخميس: «العرض يعكس التزامنا بتعزيز جهود الدبلوماسية الثقافية والحضور الإماراتي عالمياً بالشراكة مع كبريات المؤسسات الثقافية والمهرجانات ودور الأوبرا وفرق الأوركسترا».