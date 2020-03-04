بعد 70 عاماً .. الحياة تتوقف

المصدر: البيان الإلكتروني

أسدلت صحيفة "الحياة" اليوم الثلاثاء، الستار على مسيرة طويلة ناهزت الـ 70 عاماً في خدمة صاحبة الجلالة، وأقفلت موقعها الالكتروني بشكل نهائي، تزامناً مع إعلان رئيس تحريرها، سعود الريس استقالته من الصحيفة، بعد 19 عاماً من العمل فيها.

وفي تدوينة على تويتر قال سعود الريس : "بعد 19 عاماً قضيتها في دهاليز صحيفة الحياة، أتنحى اليوم عن رئاسة تحريرها على أمل أن ترى النور مرة أخرى على يد رجل الإعلام الأول الأمير خالد بن سلطان، رافعًا له أسمى آيات الشكر والعرفان، ولرئيس مجلس الإدارة عايض الجعيد على مواقفه".

كما قدم الريس الشكر لزملائة في لفتة طيبة قائلاً : "لن اجد كلمات تعبر عن شكري وامتناني وتقديري لهذه المشاعر والإشادات التي طوقتم بها عنقي. أنتم خبرتي ورصيدي، وكل موقف أعتز به وأفتخر، وأنتم الملهم الحقيقي طوال فترة عملي، شكراً لا تفيكم حقكم، لكنها تعبر ولو قليلاً عما يجول في خاطري حيال سمو اخلاقكم ودعمكم وتقديركم، سأبقى منكم وبينكم".

وتوقفت الصحيفة عن الصدور ورقياً في شهر يونيو 2018، على خلفية الأزمة المالية الكبيرة التي ألمّت بها، وأبقت على موقعها الالكتروني فقط.

وتأسست صحيفة "الحياة"عام 1946 في بيروت على يدّ الصحافي كامل مروة.