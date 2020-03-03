فنانة شاطئ تبدع رسمًا مدهشًا على الرمال

يعمد العديد من الفنانين والمبدعين حول العالم لتوثيق أعمالهم التي تُبث على أرض الواقع عبر منتجات دائمة قابلة للبحث والتمحيص وحتى الاطلاع على مدار مدة من الزمن، بيد أن فنانةً إنجليزية لم تأبه لذلك لتمضي نحو 6 ساعات مضنية على الشاطئ وترسم لوحة لأحد راكبي الأمواج بطول 150قدم، بريشة حلت محلها جرافة الحديقة و"كانفاس" من رمال الشاطئ اللامتناهية، في عمل فني ضخم أمتع محبي البحر قبل أن يغسله مد الأخير.

لم تكن اللوحة الرملية للفنانة والطبيبة المتقاعدة كلير إيسون (55 عاما) نتاج جهد فردي، بل شاركها في ذلك العشرات من المتطوعين الذين أسهموا ولو بجهد بسيط في أن تبصر الشخصية الضخمة والجذابة لذلك الرياضي الرملي النور على الساحل الإنجليزي لخليج بيدنيل في نورثمبرلاند، حيث تحتضن المنطقة الكثير من الرياضات المائية على مدار السنة وهناك العديد من مدارس ركوب الأمواج.

وكما أن اللوحة غير اعتيادية، فقد صممت الفنانة إيسون لوحتها وأبعادها باستخدام كاميرا جوية موجهة عن بعد لتفحص من الأعلى كل تقدم يتم إحرازه خلال الرسم.