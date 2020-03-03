رسالة جديدة من شاكوش لهاني شاكر

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش، رسالة جديدة إلى الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أشاد خلالها بشاكر، معتبراً إياه قدوته، مشدداً على أنه سيتبع أي قرار أو إجراء يصدر من النقابة.

وأوضح انه يريد هو ومن معه أن يعملوا، مشيراً إلى انه لا يوجد قاض يحكم بالإعدام مرة واحدة.

وأشار شاكوش، خلال مكالمة هاتفية تلفزيونية موجها كلامه إلى الفنان هاني شاطر إلى أن القاضي لا يصدر حكماً بالإعدام مرة واحدة، ولكن هناك دراجات للتقاضي.

وتابع:"مفيش إعدام مرة وحدة وبعدين دى أول غلطة .. وطلعنا واتأسفنا وغيرنا الكلمة..أنا عاوز اشتغل تاني".

وأكد "شاكوش" أنه وقع على إقرار في نقابة المهن الموسيقية أنه سوف يؤدى أغانى جيدة تفيد المجتمع وتتوارثها الأجيال.

واستنكر شاكوش وقف مطربي أغاني المهرجانات من قبل نقابة الموسيقيين، موضحاً أن هناك مطربين يتقاضون أجرا كبيرا ولكن مطرب المهرجانات لا يتحصل على أكثر من 10 آلاف جنيه أو خمسة فى بعض الأحيان.

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