تأهل طلاب «النادي العلمي» إلى «العالمية للروبوت»

المصدر: دبي - البيان

يواصل نادي الإمارات العلمي، حصد الجوائز من المشاركات المحلية، استعداداً للمشاركة في المسابقة العالمية بالولايات المتحدة الأميركية، في أبريل المقبل، وذلك بعد أن حقق المركز الأول في التصميم الهندسي في المسابقة الوطنية للروبوت «فيكس» للروبوتات التعليمية، ضمن سلسلة مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت، التي نظمتها وزارة التربية والتعليم بأبوظبي، في نسختها السادسة، بين 23 و25 فبراير الماضي، وبمشاركة 50 فريقاً، في ذلك الفرع من المسابقة.

وتستهدف البطولة خلق روح التنافس البناء بين الطلاب، والتحدي لإنجاز مهمات محددة، اعتماداً على تكنولوجيا البرمجة، وتعزيز المهارات التقنية والشخصية اللازمة للطالب، وذلك لمواكبة متطلبات وأهداف الثورة الصناعية الرابعة.

وتميزت البطولة بالتنظيم وفق المعايير العالمية، والمشاركات القوية، والتدريب التقني العالي، وذلك من أجل تأهيل الطلاب، والمنافسة على المستويات العالمية.

حضر الحفل الختامي للمسابقة الوطنية، الدكتور محمد إبراهيم المعلا وكيل الشؤون الأكاديمية للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم، والمهندس خلفان المراشدة مدير إدارة تطوير المهارات بالوزارة. وكرم الطلاب الذين حصلوا على المركز الأول في التصميم الهندسي، وهم: سلطان عبد الرحمن الزرعوني، مهرة ماهر، اليازية المنصوري، عبد الرحمن عبد الله إبراهيم.

أما المركز الثالث في المهارات الفردية للروبوت، فكان من نصيب الطلاب أحمد عبد الرحمن الزرعوني، وعبد الله أحمد السويدي، ومحمد عبد الله هاشم، وحمدان عبد الله هاشم.