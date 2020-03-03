حديقة أم الإمارات تعيد افتتاح حظيرة الحيوانات

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعادت حديقة أم الإمارات، بالتعاون مع حديقة العين للحيوانات، افتتاح حظيرة الحيوانات لتبدأ باستقبال زوار الحديقة من مختلف الأعمار. وتضم الحظيرة عدداً من الحيوانات الأليفة بما في ذلك الخيول القصيرة والأرانب والسلاحف والماعز والخيول والإبل.

وقالت رشا قبلاوي، مدير الاتصال المؤسسي لدى حديقة أم الإمارات: «منذ إنشائها في عام 1982، عززت حديقة أم الإمارات شراكات جمعتها بأكثر من 80 مؤسسة محلية وعالمية.. ومن هنا جاء حرصنا على إعادة افتتاح حظيرة الحيوانات».

وقال عمر يوسف البلوشي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في حديقة العين للحيوانات: «نتطلع من خلال الشراكة التي تجمعنا بحديقة أم الإمارات إلى الوصول إلى الأهداف المشتركة القائمة على تحقيق رؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، للحفاظ على البيئة والحياة الطبيعية».