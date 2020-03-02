صور Adele بعد خسارة الوزن بشكل كبير وتفاصيل الحمية التي اتبعتها

المصدر: البيان الإلكتروني

آديل، واحدة من النجمات اللواتي حاربن السمنة المفرطة، واتبعن نمط حياة صحّي، فتمتعن بجسم رشيق نتيجة الإرادة القوّية والإلتزام. هذه النجمة العالمية، شغلت مواقع التواصل الاجتماعي في الأشهر الأخيرة، بعد خسارتها الهائلة للوزن، فالكثيرون لم يتوقّعوا يوماً أن يروا أديل بهذه النحافة.

ومن الواضح أن الفنانة وضعت هذا الهدف أمامها وسعت لتحقيقه رغم كل الظروف، فوفقاً لمجلة "جمالك"، خسرت أديل حوالي 19 كيلوغرام، خلال فترة قصيرة بعد انفصالها عن زوجها. أما بالنسبة لمجمل الكيلوغرامات التي خسرتها منذ التزامها بالرجيم والتمارين الرياضية حتى اليوم، فصرّحت Lexi Larson، إحدى المعجبات بأديل، أنها التقت بالمغنية البريطانية خلال إجازتها في جزيرة أنجيلا وأخبرتها بأنها خسرت ما يقارب 45 كيلوغرام.

ما هو رجيم سيرتفود الذي اتبعته أديل لخسارة الوزن؟

دخل رجيم Sitfood ضمن قائمة أكثر أنواع الحميات الغذائية بحثاً على غوغل عام 2019. هو يرتكز على تناول مأكولات تحتوي على مادة السيرتوين أو Sirtuin، وهي مجموعة من 7 أنواع بروتينات، موجودة أصلاً في الجسم. وظائف هذه البروتينات الأساسية هي، تسريع عملية الأيض، التخفيف من الشهية، وحرق الدهون.

ويقول إختصاصيو التغذية، أن السيرتفود هو من الريجيمات التي تساعد على خسارة الوزن بسرعة. كذلك، لا بدّ من الإشارة أن هذه الحمية لا تخفف من كمية العضلات في الجسم، بل على العكس تساعد على الحفاظ عليها وزيادتها بشكل بسيط. كذلك، ولتعزيز فعالية هذا الرجيم، من المهمّ التقيّد بالحصول على 1000 سعرة حرارية يومياً، في الفترة الأولى من الحمية، وزيادة الكمية تدريجياً.

ما هي المأكولات التي يجب تناولها في رجيم سيرتفود؟

هنالك مأكولات معيّنة يجب الحرص على إضافتها إلى الطباق الرئيسية، كونها تحتوي على بروتين السيرتوين. على سبيل المثال، إن رغبت في تناول السمك، أضف إليه المكوّنات الغنيّة بالبروتين المذكور، أو احرص على تناول السلطة الغنية بالكرنب، حبوب الصويا، البقدونس.

وعلى رأس لائحة المأكولات المسموحة في حمية سيرتفود تجد الشوكولا الداكنة! فهي تحتوي على كمية من منشطات السيرتوين.

المأكولات التي يجب تناولها في رجيم سيرتفود هي:

الكرنب

الفراولة

البصل

حبوب الصويا

البقدونس

زيت الزيتون

شاي الماتشا الأخضر

الكركم

الجرجير

توت

نبات الكبر

قهوة

الشوكولا الداكنة



