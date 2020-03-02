شهر القراءة ينطلق في الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

انطلقت أمس في الإمارات فعاليات شهر القراءة الوطني تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الذي حدد شهر مارس من كل عام شهراً للقراءة.

واختارت وزارة الثقافة وتنمية المجتمع شعار «متعة القراءة» لشهر القراءة هذا العام، حيث تسعى إلى تحفيز مختلف الجهات لإطلاق مبادرات وفعاليات للقراءة، وتبني المبادرات الهادفة التي تسهم في تعزيز قيمة ودور القراءة كمصدر للمتعة التي يشعر بها القارئ، وترسيخها عنصراً مهماً في حياة الأفراد.

ويعد شهر القراءة مناسبة سنوية تشارك خلالها مختلف المؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة أو المؤسسات التعليمية والثقافية عبر عدد من المبادرات والبرامج التي تسهم في بناء مجتمع قارئ متسلح بالعلم والمعرفة.

ويمثل الخامس من شهر ديسمبر 2015 يوماً فارقاً للعلم والقراءة محلياً، عندما أقرّ مجلس الوزراء وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2016 عاماً للقراءة، حيث أصدر المجلس توجيهاته بالبدء في إعداد إطار وطني متكامل لتخريج جيل قارئ وترسيخ الدولة عاصمة للمحتوى والثقافة والمعرفة.

وشكل يوم 3 مايو 2016 منعطفاً تاريخياً مهماً في مسيرة دعم القراءة، حيث وجّه صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ببدء الإجراءات التشريعية لإعداد قانون للقراءة في الدولة تحت مسمى «قانون القراءة».

واعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الاستراتيجية الوطنية للقراءة حتى عام 2026 التي تتضمن 30 توجهاً وطنياً رئيسياً في قطاعات التعليم والصحة والثقافة وتنمية المجتمع والإعلام والمحتوى.

كما تم الإعلان عن تخصيص مجلس الوزراء شهراً في كل عام للقراءة وتوزيع حقيبة معرفية لجميع المواليد المواطنين في دولة الإمارات بهدف إثراء المحتوى القرائي الوطني ومراجعة سياسات النشر في الدولة لتعزيز ودعم الناشرين المواطنين.

وفي مبادرة تعد الأولى على مستوى العالم، أصدر صاحب السمو رئيس الدولة في 31 أكتوبر 2016 أول قانون من نوعه للقراءة يضع أطراً تشريعية وبرامج تنفيذية ومسؤوليات حكومية محددة لترسيخ قيمة القراءة في الدولة بشكل مستدام في بادرة حضارية وتشريعية غير مسبوقة في المنطقة.

وتنظم دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، احتفاء بشهر القراءة الوطني مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، بالتعاون مع العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، 23 معرضاً للكتاب و11 فعالية ثقافية، بهدف ترسيخ القراءة كونها جزءاً أصيلاً من شخصية وأسلوب حياة الإنسانـ حيث ينظم نادي «كلمة» للقراءة خمس حفلات توقيع كتب لكل من الكاتب فهد المعمري، الذي يوقع كتاب «البحر في التراث الإماراتي» في صحارى مول بالشارقة يوم الأربعاء 4 مارس الساعة 12 ظهراً، والكاتبة سارة الشامسي التي توقع كتابها «سعفة سيف» في بوادي مول في العين يوم الأربعاء 18مارس الساعة 6 مساء، والكاتبة لولوة المنصوري مؤلفة كتاب «تنوير الماء» ويقام يوم الخميس 26 مارس الساعة 6 مساء في المركز الثقافي برأس الخيمة، كما يشهد دبي مول حفلي توقيع كتابين يوم الجمعة الموافق 20 مارس لكتاب «تمكين المرأة في دولة الإمارات» للكاتبة عزة هاشم، وكتاب «البحر في الذاكرة الإماراتية» للروائي علي أبوالريش.