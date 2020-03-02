«مهرجان ماتريشكا» ينطلق السبت في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

تستضيف فيكتوريا لوبيريفا، أول سفيرة لمونديال كأس العالم وملكة جمال روسيا السابقة والمبعوثة الخاصة لبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز والراعية الرسمية لمهرجان ماتريشكا، السبت (7 مارس) مراسم استقبال السجادة الحمراء في «أرماني بافيليون» بدبي، وذلك إيذاناً بانطلاق النسخة الرابعة من «مهرجان ماتريشكا» بدبي الذي يحتفل بالثقافة والتراث والفنون والأزياء في روسيا.

وفي احتفال مُفعم بالثقافة الروسية، سيقوم أشهر المغنين الروس بسرد وإحياء أجمل القصص الخيالية الروسية على أنغام عازف البيانو الكلاسيكي يوري روزوم ورقصات نجوم الباليه الروسي، بالإضافة إلى تقديم عرض فاخر لأرقى بيوتات الموضة الروسية.