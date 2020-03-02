القرية العالمية تقدم تجربة مذاق غامرة عبر القارات

المصدر: دبي - البيان

تشتهر القرية العالمية في دبي، بتكريم ضيوفها عبر اصطحابهم في تجربة غامرة عبر القارات، ليتذوقوا أشهى ما قدمته حضارات العالم في مطابخها عبر عقود من الزمن وحتى يومنا هذا، حيث ينتشر في أرجاء الوجهة 24 مطعماً ومقهى، مع أكثر من 150 كشكاً للمأكولات الشعبية من جميع أنحاء العالم. ويأتي ذلك في إطار جهود القرية العالمية لتوفير عالم من الذكريات تبقى في البال لجميع الضيوف من مختلف الثقافات والأعمار.

وتعتبر القرية العالمية الوجهة المثالية للعائلات على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، لتذوق ألذ النكهات العالمية والتسوق والترفيه، إضافة إلى كونها من أهم الوجهات السياحية في دبي، للاستمتاع بالتجارب الترفيهية المميزة والتعرف على المطابخ المتعددة، والتي تمثل ثقافات متنوعة في مكان واحد.

وإليكم مجموعة من أبرز التجارب في الموسم التي تمنحكم فرصة تذوق ألذ المأكولات الشعبية من حول العالم حصرياً في القرية العالمية:

مذاق

مطعم إيطالي يقدم المذاق الأصيل للضيوف في أجواء نابضة بالحيويّة، حيثُ يمكن للزوار الاستمتاع بألذّ أطباق ووجبات البيتزا والباستا الإيطالية الشهيّة. ويتضمن مطعم موزاريلا 21 مختبراً مخصصاً لتحضير الموزاريلا الطازجة بشكل يومي.