بالفيديو.. راغب علامة يبتكر مصافحة للوقاية من كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر الفنان راغب علامة فيديو طريفا عبر حسابه على تويتر يُظهر قيامه "بمصافحة" بالقدمين، التزاماً منه بالإجراءات الوقائية العالمية التي تقضي بالمحافظة على نظافة اليدين منعاً لالتقاط فيروس كورونا.

وعلّق على المقطع المصور كاتباً "أيام الكورونا" بعدما ظهر وهو يتبادل الركلات مع أحد أصدقائه كشكلٍ جديد من إلقاء التحية.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية والحكومات كافة تشجع على جعل الإنسان مسؤولا في مكافحة الفيروس من خلال اتباعهم لإجراءات وقائية كغسل اليدين وتجنب التجمعات والاختلاط أو المصافحة والقبل، واعتماد حجر صحي ذاتي للمرضى.